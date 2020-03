Calciomercato Napoli: Jovic nel mirino. Dipende da Zidane

Luka Jovic è sempre nel mirino del Napoli: l’attaccante serbo ha deluso al Real Madrid e se Zidane dovesse restare, partirà

Il Napoli di Rino Gattuso ripartirà dall’attacco. Senza dubbio gli azzurri, sotto la guida del calabrese, hanno ritrovato la retta via con Insigne e Mertens tornati su livelli stellari.

Soffre un po’ di più Milik, ed il suo addio non è da escludere in estate. Al suo posto il Napoli stanno pensando a Luka Jovic: secondo quanto riportato da Il Mattino, il Real Madrid potrebbe farlo partire in caso di permanenza di Zidane sulla panchina.