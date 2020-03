Calciomercato Napoli: Jovic pista concreta e si tenterà l’affondo per Boga

Calciomercato Napoli: gli azzurri sono sono stati in Spagna per visionare da vicino Luka Jovic. Assalto a Jeremie Boga

Il Napoli sta pianificando il calciomercato estivo con un nome in cima alla lista degli obiettivi di Giuntoli: Jeremie Boga. Gli azzurri lo vogliono a tutti i costi, è arrivato anche l’ok di De Laurentiis per concludere l’operazione. Il Sassuolo chiede 20 milioni, l’unico ostacolo è rappresentato dal Chelsea che vanta una sorta di diritto morale per il riacquisto. Come riporta la Gazzetta dello Sport i partenopei potrebbero cedere Lozano e reinvestire i soldi nel talento francese.

Ma non finisce qui perchè, come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli è stato in Spagna per visionare Luka Jovic. La società azzurra aveva fatto seguire da vicino la punta serba che dopo una stagione complicata vorrebbe rilanciarsi e il Napoli lo sta corteggiando da un po’ di tempo.