Calciomercato Napoli, Koulibaly può andarsene a giugno: su di lui il PSG

Calciomercato Napoli, Kalidou Koulibaly può andare a Parigi. Pronto un gentlemen’s agreement con il difensore

Kalidou Koulibaly può lasciare il Napoli a fine stagione. Uno scenario più che prevedibile, anche perché si parla già di un gentlemen’s agreement tra De Laurentiis ed il difensore.

Il Mattino dedica ampio spazio alla vicenda: il Paris Saint-Germain è disposto a fare follie per il giocatore e De Laurentiis non chiederà più di 100 milioni di euro. Anzi, in caso di offerta intorno agli 80 milioni di euro non si opporrà alla cessione del giocatore.