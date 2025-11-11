Calciomercato Napoli, non solo Lobotka: c’è un altro scontento fra i partenopei. Ha già parlato con gli agenti. L’indiscrezione

Calciomercato Napoli: Noa Lang tra malcontento e futuro incerto, le parole di Fabrizio Romano. Il giocatore valuta l’addio a gennaio

Il calciomercato del Napoli continua a far parlare, anche lontano dalle finestre ufficiali di trattative. Uno dei nomi più discussi nelle ultime ore è quello di Noa Lang, esterno offensivo olandese arrivato in estate con grandi aspettative, ma che oggi sembra attraversare un momento di evidente difficoltà. A rivelarlo è stato Fabrizio Romano, noto esperto di mercato internazionale, che ha analizzato la situazione del giocatore durante un intervento sul proprio canale YouTube.

Romano ha spiegato che Lang non è soddisfatto del suo ruolo nel Napoli di Antonio Conte: “Noa Lang non è contento della situazione. È un giocatore che o si sente protagonista o tende a perdersi. Il Napoli ci ha puntato, ma Conte non gli sta dando la fiducia che si aspettava. Il giocatore sta dimostrando un certo malcontento anche ai suoi agenti”, ha dichiarato il giornalista.

Queste parole hanno immediatamente acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando nuove voci di calciomercato del Napoli. L’olandese, arrivato con l’etichetta di talento esplosivo e potenziale protagonista della nuova era post-Scudetto, non è riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato. Le prestazioni altalenanti e la forte concorrenza nel reparto offensivo hanno reso difficile il suo inserimento negli schemi di Conte, tecnico noto per la sua grande attenzione alla disciplina tattica e alla dedizione difensiva.

Secondo le ultime indiscrezioni, lo staff di Lang avrebbe già iniziato a valutare diverse opzioni in vista del mercato di gennaio. Alcuni club della Premier League e della Bundesliga avrebbero chiesto informazioni, ma il Napoli, almeno per ora, non sembra intenzionato a cedere il giocatore. La dirigenza partenopea ritiene che Lang possa ancora diventare un elemento importante, una volta ritrovata la serenità e la continuità di rendimento.

Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato del Napoli, tutto dipenderà dagli equilibri interni e dai risultati sul campo. Se il rapporto tra Conte e Lang dovesse deteriorarsi ulteriormente, non è escluso che in inverno si possa arrivare a una separazione anticipata. Nel frattempo, i tifosi sperano che il talento olandese riesca a reagire e a dimostrare il suo valore, contribuendo al rilancio del progetto tecnico azzurro.

Il caso Lang rappresenta, in definitiva, uno dei primi nodi da sciogliere per il calciomercato del Napoli in vista del 2025: tra ambizioni, malumori e possibili nuovi scenari, il futuro dell’attaccante resta tutto da scrivere.