Calciomercato Napoli, l’obiettivo è rafforzare la corsia sinistra

Calciomercato Napoli, gli azzurri lavorano in vista della prossima stagione: Tsimikas e Barisic per la corsia sinistra

Ghoulam è in uscita a giugno, dunque bisogna assolutamente correre ai ripari. Il ds del Napoli Giuntoli – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – sta valutando tutte le alternative.

Due gli obiettivi: uno è il greco Kōstas Tsimikas, difensore dell’Olympiacos, l’altro è Borna Barišić esterno dei Rangers. Due nomi per colmare immediatamente un vuoto importante: giorni di riflessione per tutti, soprattutto per il Napoli.