Calciomercato Napoli, spunta una clausola per Lobotka: la cifra e quando sarà valida, c’è questo interesse

Le ultime sul futuro di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, in vista del calciomercato estivo. Tutti i dettagli in merito

Fabrizio Romano, attraverso il suo canale Youtube, ha parlato del futuro di Stanislav Lobotka con il Napoli.

FUTURO LOBOTKA – «Lobotka è un giocatore assolutamente cruciale per il Napoli, ma ha una clausola rescissoria all’interno del suo contratto. Questa è una novità che possiamo rivelare: una clausola rescissoria che da quanto mi risulta è valida soltanto per l’estate 2025. Non è una clausola sempre valida per i prossimi anni, è specifica per questo mercato, ed è una clausola un po’ più alta di 25 milioni di euro. Prendiamo come riferimento 25, c’è qualcosa in più, sapete come sempre le questioni legate alle tasse, ai costi extra, però stiamo intorno in eccesso rispetto ai 25 milioni di euro. Questa è la cifra per cui Lobotka può eventualmente lasciare il Napoli, è stata una forma di negoziare accettata direttamente dalla società, quando c’è stata questa discussione insieme agli agenti di Lobotka per la clausola il Napoli ha dato un ok su questa cifra, poi la scelta chiaramente è del giocatore. Vedremo quello che deciderà di fare in estate, da quanto mi risulta sono arrivate già nelle ultime settimane delle chiamate dall’Arabia per capire l’esistenza di questa clausola, quanto dura, quando si può esercitare, quindi sicuramente c’è interesse. Ci saranno tante cose da raccontare»