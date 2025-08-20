Calciomercato Napoli, scelto l'erede di Romelu Lukaku. Antonio Conte vuole quel giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Napoli: idea Dovbyk per il dopo Lukaku, atteso consulto per il belga

Il Calciomercato Napoli potrebbe presto entrare nel vivo con un possibile colpo in attacco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società partenopea sta valutando il profilo di Artem Dovbyk come potenziale sostituto di Romelu Lukaku, attaccante attualmente in forza al Napoli ma alle prese con problemi fisici.

Il centravanti belga, infatti, sarà sottoposto domani, 21 agosto, a un consulto chirurgico per capire se sarà necessario un intervento. La diagnosi definitiva condizionerà inevitabilmente le mosse del club sul mercato. In caso di esito negativo e conseguente lungo stop per Lukaku, il Napoli sarà chiamato ad intervenire rapidamente per non trovarsi scoperto nel reparto offensivo.

In quest’ottica, il nome che sta prendendo quota nel Calciomercato Napoli è proprio quello di Artem Dovbyk, attualmente alla Roma. L’attaccante ucraino, reduce da una stagione convincente in Serie A, piace molto alla dirigenza azzurra per la sua forza fisica, il senso del gol e la capacità di adattarsi rapidamente agli schemi di gioco del nostro campionato.

Tuttavia, non è ancora chiaro se ci siano le condizioni concrete per portare avanti questa trattativa. La Roma, infatti, considera Dovbyk un elemento importante e non intende lasciarlo partire senza un’adeguata contropartita economica. Resta da capire se le parti riusciranno a trovare un punto d’incontro nelle prossime ore.

Il Calciomercato Napoli si muove quindi su più fronti, con la priorità ora rivolta all’attacco. Dopo una fase iniziale piuttosto prudente, il club sembra pronto a intervenire in modo deciso per garantire a mister Conte un organico competitivo in vista dell’inizio della stagione. L’eventuale arrivo di Dovbyk rappresenterebbe una scelta mirata, coerente con l’identità tattica voluta dall’allenatore.

Nel frattempo, i tifosi restano con il fiato sospeso in attesa dell’esito del consulto medico di Lukaku. L’esito di quell’appuntamento potrebbe segnare una svolta decisiva per il Calciomercato Napoli, aprendo scenari inaspettati a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva.