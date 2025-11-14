Calciomercato Napoli, Manna vuole fare un regalo a Conte: quel giocatore può liberarsi a zero a gennaio. L’indiscrezione

Calciomercato Napoli, il nome di Goretzka potrebbe ritornare in auge per i partenopei. Il Bayern Monaco sembra pronto a liberarlo a zero.

Il mercato di gennaio potrebbe riservare sorprese importanti per il Napoli, e in questo contesto emerge un nome di grande spessore: Leon Goretzka avrà mercato a gennaio, quando il club partenopeo sarà alla ricerca di un rinforzo nel ruolo di centrocampista centrale. L’esperto calciatore del Bayern Monaco, infatti, è in scadenza di contratto al 30 giugno 2029, ma stando alle ultime informazioni, il tedesco potrebbe valutare una nuova sistemazione già all’inizio del prossimo anno.

Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, esisterebbe la concreta possibilità che il Bayern Monaco lasci partire Goretzka senza chiedere alcuna cifra per il suo cartellino, aprendo così la strada a un trasferimento a parametro zero. Si tratterebbe di un’occasione unica per squadre come il Napoli, che cercano un giocatore di comprovata esperienza internazionale, capace di dare qualità e leadership alla mediana. Il club partenopeo, attualmente impegnato a consolidare il proprio progetto tecnico, vedrebbe in Goretzka un innesto ideale sia per caratteristiche fisiche sia per capacità tattiche.

Leon Goretzka, che compirà 31 anni a febbraio, mantiene intatta la sua forma fisica e la capacità di incidere a livelli elevati. Fino a oggi ha collezionato 18 presenze stagionali tra Bundesliga, Champions League, Coppa di Germania e Mondiale per Club, dimostrando continuità e affidabilità nonostante l’età. La sua esperienza internazionale potrebbe risultare decisiva per il Napoli, sia in campionato sia nelle competizioni europee, dove un centrocampista di spessore può fare la differenza nelle partite chiave.

Il fascino dell’operazione risiede anche nella formula: un eventuale ingaggio di Goretzka a parametro zero ridurrebbe significativamente i costi di mercato, permettendo al club di investire anche su altri reparti. Inoltre, la possibilità di inserire un giocatore con il suo curriculum garantirebbe al tecnico un’alternativa di qualità, utile sia nei momenti di turnover sia nelle gare ad alta intensità.

In conclusione, la situazione di Leon Goretzka resta una delle più seguite nel panorama del calcio europeo: Leon Goretzka avrà mercato a gennaio, e il Napoli potrebbe essere uno dei principali protagonisti nella trattativa. Il club partenopeo, infatti, potrebbe approfittare di questa occasione unica per rinforzare il centrocampo con un elemento di esperienza internazionale, capace di garantire rendimento immediato e leadership dentro e fuori dal campo. Nei prossimi mesi si capirà se la trattativa prenderà forma, ma l’interesse è concreto e la possibilità di un arrivo a gennaio non è da escludere.