Calciomercato Napoli, Manolas la contropartita per Camara

Calciomercato Napoli, il club azzurro potrebbe mettere in piedi uno scambio con l’Olympiakos: tutti i dettagli

Giorno dopo giorno aumentano le quotazioni di un ritorno all’Olympiakos di Kostas Manolas. Come riferito da Tuttosport, il Napoli starebbe ora pensando di usare il centrale greco come contropartita per arrivare al mediano Mady Camara. Un’operazione in cui sarebbe fondamentale l’aiuto di Mino Raiola.

Il potente procuratore gestisce gli interessi di entrambi i giocatori e potrebbe essere l’asso nella manica dei partenopei. Si lavora per uno scambio alla pari o, al massimo, con un conguaglio a favore degli ellenici da pagare nel corso degli anni.