Calciomercato Napoli: mezza Premier su Koulibaly ma De Laurentiis non farà sconti

Kalidou Koulibaly sarà uno dei giocatori più ricercati nel prossimo calciomercato: il difensore piace a mezza Premier League

Il Liverpool torna all’assalto di Kalidou Koulibaly. Come riporta La Gazzetta dello Sport il difensore potrebbe essere ceduto in estate ma alle condizioni del Napoli. C’è una base di partenza, dalla quale non ha intenzione di muoversi Aurelio De Laurentiis: chi vuole Koulibaly dovrà sborsare non meno di 100 milioni. Una cifra importante, certo, che in questo periodo di grande crisi per il pianeta calcio, fa rabbrividire.

Klopp ci ha provato la scorsa estate e conta di andare a segno quest’anno: il suo sogno è di creare una coppia di assoluto spessore con Van Dijk. L’assalto della Premier (piace anche a Manchester United e Arsenal) a Koulibaly partirà nel momento in cui si farà maggiore chiarezza sul futuro immediato del calcio europeo. L’unica certezza, al momento, è che il Napoli non si opporrà alla cessione del giocatore, dinanzi ad un’offerta soddisfacente.