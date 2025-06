Calciomercato Napoli, vicino l’accordo con Ndoye: la richiesta del Bologna spaventa, cosa succede

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con l’interesse per Dan Ndoye del Bologna. Tutti i dettagli in merito alla trattativa

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato per mantenere le promesse fatte ad Antonio Conte, e il prossimo obiettivo si chiama Dan Ndoye. L’esterno offensivo svizzero, classe 2000, è da gennaio un pallino fisso della dirigenza azzurra e ora è diventato il terzo regalo che il presidente De Laurentiis vuole consegnare al tecnico salentino. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’intenzione è quella di chiudere l’affare entro il ritiro di Dimaro, segno della determinazione del club partenopeo nel costruire uno squadrone competitivo.

Martedì è avvenuto un incontro tra il Napoli e l’entourage del giocatore, conferma del forte interesse e della volontà di chiudere in tempi rapidi. I contatti proseguono anche oggi, con l’accordo personale ormai vicino: Manna, infatti, avrebbe già in tasca il sì di Ndoye. Il giocatore è attratto dalla possibilità di lavorare con Conte e approdare in una piazza ambiziosa, ma non forzerà la mano al Bologna, che chiede 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Le trattative vanno avanti e si lavora per limare le distanze, con l’ottimismo che cresce in casa Napoli nonostante la concorrenza di club come il Milan.