Calciomercato Napoli, nuovo assalto a Veretout

Calciomercato Napoli: gli azzurri puntano Veretout per sostituire Allan

Allan è ormai un calciatore dell’Everton e il Napoli deve ora andare alla ricerca del sostituto. Il nome in cima alla lista degli azzurri è sempre quello di Jordan Veretout e la società partenopea sarebbe ora pronta al nuovo assalto.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Napoli vorrebbe offrire alla Roma i cartellini di Milik e Maksimovic per arrivare al centrocampista francese e a Cengiz Under. I giallorossi, però, non vorrebbero cedere sul fronte Veretout.