Calciomercato Napoli, nuovo assalto del Chelsea per Mertens. Le offerte non mancano, ma gli azzurri proveranno a trattenerlo

La situazione non è affatto semplice, anzi. Ci sono tantissime offerte per Dries Mertens, ormai sempre più lontano da Napoli. Il Corriere dello Sport in edicola oggi prova a fare il punto sulla situazione.

Il belga piace molto a Roma e Inter, entrambe le squadre si muoveranno appena ci saranno le date ufficiali per la prossima stagione. Attenzione alle sirene estere, il Chelsea non molla la presa e tenterà un nuovo assalto.