Calciomercato Napoli: obiettivo Under per sostituire Callejon

Calciomercato Napoli: l’obiettivo per sostituire Callejon è Cengiz Under ma la Roma vuole 30 milioni per il turco

Il Napoli ha individuato in Cengiz Under il sostituto ideale di Callejon sulla fascia destra. E Cristiano Giuntoli non vuole mollarlo, sta aspettando che il club giallorosso sistemi le sue questioni interne per riprendere la discussione dopo la prima offerta, presentata nello scorso mese di luglio, di 20 milioni di euro. La risposta della Roma non si è fatta attendere: per averlo ci vogliono 30 milioni di euro dei quali il 20 per cento andrebbe al Basaksehir.

Secondo La Gazzetta dello Sport il Napoli potrebbe aggiungere qualche milione in bonus per il turco, anche perché Giuntoli sta pensando ad una doppia operazione: insieme a Under, il ds è pronto a trattare pure Jordan Veretout. La questione si ripropone a distanza di un anno, perché anche nell’estate scorsa, il centrocampista francese venne trattato con la Fiorentina, ma questioni legate ai diritti d’immagine fecero saltare l’affare.

Tuttavia De Laurentiis vuole che prima si cedano quei 3-4 giocatori destinati al mercato da una serie di situazioni. In pratica, c’è bisogno di fare cassa vendendo Allan, Koulibaly, Ghoulam e Milik. In questo modo si potrebbero recuperare dai 150 ai 170 milioni, molto dipenderà dalle oscillazioni delle valutazioni giornaliere dei singoli giocatori.