Calciomercato Napoli, aumenta l’interesse per Osimhen: dall’Arabia pronti a fare sul serio e la verità sulla Juve

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con l’interesse in aumento per la cessione di Victor Osimhen. I dettagli

Fabrizio Romano, attraverso il suo canale Youtube, ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro di Victor Osimhen con la cessione da parte del Napoli.

OSIMHEN TRA L’ARABIA E LA JUVE – «Per l’Al Hilal è un giocatore che resta in lista per l’attacco. Per il Napoli l’ideale sarebbe venderlo in Arabia per tanti soldi e non avere il problema di darlo ad una diretta concorrente. Ma in Italia resta e va considerata assolutamente la Juventus, che sa che si troverebbe davanti il muro del Napoli. Però vuole provarci fino in fondo. Osimhen è molto gradito, ma De Laurentiis manterrà la sua posizione con il prezzo di 75 milioni di euro. E l’Al Hilal, in attesa di capire chi sarà l’allenatore, lo tiene nella sua lista».