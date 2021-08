Calciomercato Napoli: perso Emerson Palmieri ora tutto su Reinildo

Dopo aver perso Emerson Palmieri ora il Napoli punta tutto su Reinildo Mandava: i dettagli

Il Napoli ha ufficializzato ieri l’arrivo di Juan Jesus ma contemporaneamente ha perso Emerson Palmieri, finito al Lione.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, ora il club partenopeo proverà a convincere il Lille a cedere in prestito Reinildo Mandava, ma il problema è sempre lo stesso (mancanza di liquidità) con i francesi che vogliono cederlo a titolo definitivo. L’operatività del Napoli sul mercato è soltanto marginale perché Aurelio De Laurentiis non vuole attingere nemmeno un euro dalle sue riserve.