Calciomercato Napoli: porte girevoli per gli azzurri. Boga nel mirino

Il Napoli sta costruendo la struttura per tornare in alto già dalla prossima stagione: ecco le manovre del club di De Laurentiis

Il Napoli è rimasto a guardare in questo weekend ed ha lavorato sul campo e in vista anche del prossimo mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si annunciano grandi manovre in estate.

Allan e Koulibaly sono ai saluti portando tanti milioni nelle casse di De Laurentiis: Boga è il primo obiettivo per l’attacco, mentre con l’arrivo di Rrahmani potrebbe avere via libera Ghoulam.