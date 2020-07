Calciomercato Napoli: pressing per Boga, nuovi contatti nei prossimi giorni

Il Napoli continua a pressare Jeremie Boga: previsti nuovi contatti tra il club azzurro e il Sassuolo nei prossimi giorni

Il Napoli continua a lavorare sotto traccia per Jeremie Boga. Come riporta Gianluca Di Marzio il club azzurro non ha mai smesso di inseguire l’esterno del Sassuolo e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per provare ad avvicinare le parti.

Intanto è praticamente chiuso l’affare Osimhen, mentre per quanto riguarda Koulibaly il Manchester City non ha ancora presentato un’offerta ufficiale.