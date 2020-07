Calciomercato Napoli: pronta l’offerta per Boga, il giocatore vuole partire

Calciomercato Napoli: il club azzurro è pronto a presentare un’offerta ufficiale al Sassuolo per Jeremie Boga

Come riporta Gianluca Di Marzio il Napoli è pronto a presentare un’offerta ufficiale al Sassuolo per Jeremie Boga. Il club azzurro metterà sul piatto25 milioni più il cartellino di Younes. Una proposta economica che però non soddisferà del tutto i neroverdi che vorrebbero circa 40 milioni.

Lo stesso Boga ha detto al Sassuolo che vorrebbe partire, chiarendo quindi la volontà. Ora toccherà a Napoli Sassuolo cercare la quadra per chiudere l’affare.