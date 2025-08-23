Calciomercato Napoli: sondaggio per Rabiot. È una questione di stipendio, se il francese accettasse di scendere sotto quella soglia…

Il futuro di Adrien Rabiot al Marsiglia è in bilico. Dopo una furibonda lite nello spogliatoio con il compagno Jonathan Rowe, il centrocampista ex Juventus è stato messo fuori rosa e si trova sul mercato a una settimana dalla fine della sessione estiva. Nonostante fosse diventato un punto di riferimento per la squadra e per l’allenatore Roberto De Zerbi, il club francese ha deciso di inserirlo nella lista dei trasferimenti, valutandolo circa 15 milioni di euro.

La situazione ha subito attirato l’attenzione di diversi club, e una possibile destinazione per Rabiot potrebbe essere la Serie A. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Napoli di Antonio Conte ha già fatto un primo sondaggio per capire i costi dell’operazione. Il club partenopeo, alla ricerca di un centrocampista per completare il reparto, avrebbe verificato la disponibilità del giocatore a un ingaggio inferiore ai 6 milioni di euro fino a giugno.

L’interesse del Napoli per Rabiot non esclude altre piste, come quella che porta a Marco Brescianini dell’Atalanta, con cui i contatti sono ancora aperti.

Mentre il Napoli valuta l’opportunità, altri club italiani sembrano aver chiuso le porte. Il Milan, nonostante le voci di un possibile interessamento, ha già completato il suo centrocampo con gli arrivi di Ricci, Modric e Jashari, rendendo improbabili ulteriori acquisti in quel ruolo. Anche l’ipotesi di un ritorno alla Juventus appare al momento molto remota.

Il caso Rabiot resta una delle ultime occasioni di mercato da cogliere. L’ex juventino cerca una nuova squadra e il Napoli sembra il club più interessato a riportarlo in Italia, in un’operazione che potrebbe dare a Conte un’ulteriore opzione di grande esperienza e qualità per il suo centrocampo.