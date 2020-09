Calciomercato Napoli: se Koulibaly parte, pronti tre super colpi

Calciomercato Napoli: in caso di cessione di Kalidou Koulibaly il club azzurro sarebbe pronto a piazzare tre super colpi

Il mercato in entrata del Napoli è bloccato da Kalidou Koulibaly. Come riporta La Gazzetta dello Sport, domani a Capri si sono dati appuntamento, nella residenza estiva di Aurelio De Laurentiis, l’agente Fali Ramadani col presidente del Napoli. Ieri le parti si sono sentite, nessun passo avanti, ma la sensazione che alla fine presto la trattativa si sbloccherà. C’è qualche milione di differenza in ballo, ma le valutazioni da fare sono di opportunità non solo strettamente economiche. Perché con oltre 65 milioni di euro in ballo si potrà agire sul mercato e completare la rosa nella direzione richiesta dall’allenatore.

Con i soldi del difensore senegalese si prenderanno un altro difensore centrale, un esterno destro offensivo e un centrocampista. Gli identikit sono abbastanza chiari: il primo acquisto sarebbe Jeremie Boga, valutato 40 milioni dal Sassuolo. L’altro tassello importante sarebbe quello del centrocampo, dove l’obiettivo è Jordan Veretout, che per caratteristiche completerebbe bene il reparto. La Roma non vorrebbe privarsi del giocatore ma davanti ad un’offerta di 30 milioni potrebbe vacillare.

Per la difesa invece piace sempre Sokratis Papastathopoulos. Il Napoli attende che si svincoli a costo zero dal club londinese per garantirgli un triennale, o biennale con opzione, a circa 4 milioni di euro a stagione, bonus compresi, considerando che al cambio della sterlina in Inghilterra ne guadagna attualmente 5.