Calciomercato Napoli: se parte Milik l’obiettivo è Belotti

Il estate il Napoli completerà la rivoluzione iniziata a gennaio: se Milik dovesse partire, pronta l’offerta al Toro per Belotti

Il Napoli in estate completerà il processo di rivoluzione. A gennaio sono arrivate tre pedine (Politano, Demme e Lobotka) e ne sono state prenotate due (Rrahmani e Petagna) ma il bello deve ancora venire.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, tutto ruota intorno al rinnovo di Arek Milik, attualmente contrattualizzato fino al 2021. Se il polacco dovesse lasciare Napoli ecco che Giuntoli si fionderebbe su Andrea Belotti. Idea non facile da praticare visto che il presidente Urbano Cairo difficilmente si priverà del suo giocatore più importante. Ecco che Petagna potrebbe diventare anche una proposta di scambio per il Torino. Il triestino sta facendo bene alla Spal e merita una chance in un club di livello superiore.