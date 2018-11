Denis Suarez, centrocampista spagnolo del Barcellona, era seguito dal Napoli, ma potrebbe finire alla Juventus

Piaceva al Napoli, ma può finire alla Juventus: si tratta di Denis Suarez, centrocampista spagnolo del Barcellona. La scorsa estate, infatti, il club azzurro ha provato a trattarlo, ma il giocatore non ne ha voluto sapere di lasciare la società blaugrana. Adesso, però, le cose sembrano cambiate: Suarez non sta trovando lo spazio sperato. Secondo il sito gonfialarete.com, vicino all’ambiente del Napoli, sarebbe comunque tramontata la pista che porterebbe alla società di De Laurentiis. In pole, invece, ci sarebbe la Juventus: il giocatore, infatti, ha già dato il suo gradimento per il club bianconero.