Calciomercato Napoli, anche Manna sulle tracce del talento ungherese. Il ds dei partenopei potrebbe muoversi in anticipo per anticipare la concorrenza

Calciomercato Napoli, anche i partenopei si sono iscritti alla corsa di Toth, giovane talento ungherese. Vedremo se Manna riuscirà a prenderlo

Il calciomercato del Napoli si sposta in Ungheria, con il club azzurro che ha posato gli occhi su Alex Toth, giovane talento classe 2005 in forza al Ferencvaros. Il centrocampista, che ha compiuto 20 anni lo scorso ottobre, sta vivendo una stagione di grande visibilità, giocando regolarmente sia nel campionato ungherese di Nemzeti Bajnoksag I sia nell’attuale edizione dell’Europa League.

Alex Toth è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio magiaro. Centrocampista dai piedi raffinati, viene paragonato in patria a Dominik Szoboszlai, attuale stella del Liverpool ed ex obiettivo del Napoli ai tempi di Cristiano Giuntoli. La sua duttilità tattica lo rende un elemento prezioso: può giocare sia da centrocampista centrale sia sulla trequarti, adattandosi a una mediana a quattro o a cinque. La qualità principale di Toth è la capacità di dettare i tempi di gioco, unita a ottime doti balistiche che gli consentono di incidere anche in zona gol. Con i suoi 181 cm per 70 kg, possiede un fisico adeguato per competere ad alti livelli, aspetto che ha ulteriormente attirato l’interesse delle società europee.

Nel panorama del calciomercato del Napoli, il nome di Toth emerge come un possibile investimento per il futuro. La società partenopea, come riportato da AreaNapoli.it, sta monitorando il ragazzo con attenzione, raccogliendo informazioni e valutando le possibilità di inserirlo nei piani futuri del club. Tuttavia, l’osservazione resta per il momento preliminare: il Napoli non ha ancora effettuato un’offerta concreta, preferendo muoversi con calma su un talento così giovane.

Non mancano le concorrenze per Toth. Anche Juventus e Bologna sarebbero sulle sue tracce, mentre negli ultimi mesi alcuni club di Premier League hanno mostrato interesse, contribuendo a far crescere il clamore attorno al giovane centrocampista. La valutazione attuale del Ferencvaros si aggira intorno ai 12 milioni di euro, cifra considerata elevata per un prospetto, ma in linea con il mercato attuale e la notorietà acquisita recentemente da Toth.

Il calciomercato del Napoli continua quindi a guardare con attenzione alle giovani promesse, seguendo profili come quello di Alex Toth che potrebbero rappresentare un investimento a lungo termine. Nei prossimi mesi sarà interessante capire se il club azzurro deciderà di accelerare le trattative, cercando di assicurarsi il talento ungherese prima che altre società europee si inseriscano con maggiore decisione. Il futuro del centrocampista, così come le strategie di mercato del Napoli, rimangono quindi punti di grande interesse per tifosi e addetti ai lavori.