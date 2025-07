Calciomercato Napoli, Beukema a un passo! Domani la giornata decisiva? Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Napoli, Sam Beukema è a un passo! Domani sarà la giornata decisiva? Tutti gli aggiornamenti

Il Napoli è vicino a chiudere un’importante operazione di mercato in entrata: Sam Beukema, difensore centrale olandese classe 1998, è pronto a vestire la maglia azzurra. Il giocatore, attualmente in forza al Bologna, è stato individuato da Antonio Conte — nuovo allenatore del Napoli e tecnico dal profilo vincente, noto per la sua attenzione alla fase difensiva — come rinforzo ideale per la retroguardia partenopea in vista della prossima stagione.

Beukema-Napoli: ci siamo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore Napoli e Bologna hanno intensificato i contatti per definire gli ultimi dettagli dell’operazione. La trattativa, già ben avviata da giorni, dovrebbe concludersi ufficialmente domani con la tanto attesa fumata bianca. L’accordo prevede una base fissa di 30 milioni di euro, con una piccola parte variabile legata a bonus ancora da definire.

Nel frattempo, il Bologna si è già mosso per sostituire Beukema: è stato infatti ufficializzato l’arrivo di Martin Vitik, giovane centrale ceco proveniente dallo Sparta Praga. Il classe 2003, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo, sarà affidato alla guida di Vincenzo Italiano, nuovo tecnico rossoblù noto per il suo gioco propositivo.

Napoli attivissimo sul mercato: Lang e Juanlu in arrivo

Parallelamente all’affare Beukema, il Napoli continua a lavorare su più fronti. In uscita, è ormai imminente la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray: l’attaccante nigeriano, capocannoniere della Serie A 2022/23, è pronto a iniziare una nuova avventura in Turchia.

In entrata, invece, il club partenopeo è vicino a chiudere per Noa Lang, esterno offensivo olandese del PSV, noto per la sua velocità e abilità nel dribbling, e per Juanlu Sánchez, terzino destro spagnolo del Siviglia, apprezzato per la sua spinta sulla fascia e la duttilità tattica.

Giornata decisiva in arrivo

La giornata di domani si preannuncia cruciale per il mercato del Napoli, con più operazioni pronte a essere ufficializzate. Il club azzurro, sotto la guida di Conte, sta costruendo una rosa competitiva per tornare protagonista in Italia e in Europa.