Calciomercato Napoli, doppio colpo in arrivo: siamo alle visite mediche. Il club di De Laurentiis è scatenato, arrivano Lucca e Beukema

Il calciomercato del Napoli entra nella sua fase più calda con una giornata, quella di oggi, destinata a essere cruciale per l’arrivo di due rinforzi fondamentali per la rosa di Antonio Conte. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club azzurro sta definendo gli ultimi dettagli per un doppio colpo in entrata, uno per l’attacco e uno per la difesa, seguendo una strategia chiara e decisa.

Lorenzo Lucca è a Roma: visite mediche nel pomeriggio

Il primo tassello è ormai pronto a incastrarsi. Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 proveniente dall’Udinese, è atteso a Roma per sostenere le visite mediche di rito nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 luglio. La notizia, confermata da Pedullà, segna l’atto finale di una trattativa che porterà alla corte di Conte il centravanti fisico e di grande prospettiva che il tecnico desiderava. L’operazione, impostata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di circa 35 milioni, consegnerà al Napoli un profilo ideale da affiancare e alternare a Lukaku.

Si stringe per Sam Beukema: visite nelle prossime ore?

Mentre Lucca si prepara per i test medici, il Napoli lavora senza sosta per chiudere un’altra operazione fondamentale. Il club, infatti, sta organizzando le visite anche per il difensore olandese Sam Beukema. Secondo Pedullà, c’è la speranza e la volontà di riuscire a far sostenere i controlli anche al centrale del Bologna nelle prossime ore, per poter così definire il doppio acquisto in rapida successione. L’arrivo di Beukema, per una cifra superiore ai 30 milioni, andrebbe a puntellare in modo decisivo il pacchetto arretrato, consegnando a Conte un giocatore di caratura internazionale e affidabilità. Il Napoli preme sull’acceleratore, la rivoluzione di Conte prende forma.