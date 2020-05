Calciomercato, Neymar dice no al PSG: il brasiliano vuole il Barcellona. Altra guerra con i parigini per poter andarsene a fine stagione?

Neymar vuole tornare al Barcellona. Il brasiliano – come riporta l’edizione odierna di Sport, quotidiano spagnolo – vuole assolutamente tornare a giocare in Liga.

Ci potrebbe essere una nuova guerra con il Paris Saint-Germain? A quanto pare sì, il giocatore non vuole assolutamente tagliarsi l’ingaggio. Inoltre l’esterno verdeoro potrebbe spingere per lasciare la capitale francese già in questa sessione di mercato.