Nuovo portiere Roma, sarà Robin Olsen l’erede di Alisson? Monchi punta lo svedese di proprietà Copenaghen, le ultime

Ormai manca solo l’ufficialità per il trasferimento di Alisson al Liverpool: operazione da 75 milioni di euro, Roma al lavoro per individuare il suo erede. Vi abbiamo raccontato dell’interesse per Jeroen Zoet, olandese del PSV Eindhoven, ma il direttore sportivo Monchi sta valutando anche un altro nome: parliamo di Robin Olsen.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’uomo mercato giallorosso è al lavoro per strappare al Copenaghen il numero uno della Svezia, reduce dall’ottima esperienza al Mondiale di Russia 2018. La Roma alza il pressing: potrebbe essere il gigante classe 1990 l’erede di Alisson.