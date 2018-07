La Roma incasserà 70-75 milioni dalla cessione di Alisson e ne investirà circa 10 per il suo sostituto: il nazionale olandese Zoet

Alla fine Alisson diventerà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Liverpool nonostante il ds giallorosso Monchi lo abbia in numerose occasioni dichiarato incedibile nelle scorse settimane. La Roma è ormai rassegnata a perdere il talentuoso portiere brasiliano, che sosterrà a breve le visite mediche con i Reds, ma può consolarsi col fatto che incasserà una cifra tra i 70 e 75 milioni di euro. Il club capitolino non si fatto abbattere da questa importante cessione e avrebbe già trovato in Olanda il sostituto di Alisson. Stando agli ultimi rumors, i giallorossi hanno messo nel mirino Jeroen Zoet, portiere del PSV Eindhoven e nel giro della Nazionale olandese. L’estremo difensore 27enne può arrivare in Italia per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Parte dei 70-75 milioni ottenuti dalla cessione di Alisson verranno investiti per un acquisto di spessore in attacco. La Roma vorrebbe infatti mettere le mani su uno tra il milanista Suso, la cui clausola rescissoria da 48 milioni di euro è oggi scaduto, e Federico Chiesa della Fiorentina. Per il primo i giallorossi potrebbero approfittare dei problemi di bilancio dei rossoneri mentre per il secondo devono affrontare la concorrenza di grandi club italiani e internazionali.