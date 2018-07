Alisson-Liverpool, è ormai questione di dettagli

Raggiunto l’accordo con la Roma per la cessione del portiere Alisson al Liverpool, mancano gli ultimi dettagli per la cessione.

Roma e Alisson, un matrimonio destinato a finire in tempi brevi, molto brevi. Raggiunto, infatti l’accordo per la cessione del portiere brasiliano dai giallorossi agli inglesi del Liverpool.

Mancano gli ultimi dettagli sui metodi di pagamento e sul modo in cui verranno erogati dal club inglese del Liverpool alla Roma i 75 milioni concordati per l’acquisto del portiere giallorosso Alisson.

Tutti si attendevano una controfferta del Chelsea di Sarri, interessato anche lui al portiere della Roma, Alisson, ma da Londra non è giunta nessuna offerta, quindi il Liverpool è pronto a chiudere l’acquisto.

Roma che non è rimasta a guardare e nelle ultime ore sta già pensando alla sostituzione di Alisson, con il portiere della Svezia Olsen e il campione del mondo francese Areola, primi candidati per la sostituzione del portiere brasiliano, che a breve potrebbe lasciare Roma e i giallorossi per effettuare le visite mediche per il Liverpool, il suo nuovo club.