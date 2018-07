Alisson, la Roma avvisa Chelsea, Liverpool e Real: fissata la deadline

Il portiere della Roma, Alisson, non è in vendita ma può partire con una maxi-offerta: fissata la deadline per il club giallorosso

La Roma non ha mai messo in vendita Alisson ma il portiere brasiliano potrebbe dire addio al club giallorosso in caso di maxi-offerta. L’estremo difensore, uno dei migliori nella scorsa stagione non solo in Italia ma anche in Europa, è tentato da Chelsea, Liverpool e Real Madrid ma nessuno dei tre club ha, fino a questo momento, presentato la giusta offerta per convincere la Roma.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi fa il punto della situazione sul futuro del portiere della Roma e parla di deadline fissata dal club giallorosso: chi lo vuole dovrà chiudere l’acquisto nel giro dei prossimi 18 giorni, quindi entro fine luglio, altrimenti il portiere rimarrà a Roma. Monchi ha fissato la scadenza e lo ha già comunicato ai rappresentanti del portiere romanista. In caso di addio i giallorossi punterebbero su Areola del PSG, chiuso da Buffon.