Calciomercato Palermo: anche con i cambi in società c’è la conferma di Silvio Baldini sulla panchina dei siciliani

Il Palermo programma il calciomercato per la prossima stagione, dopo la promozione in B e con il cambio di proprietà che continua in maniera spedita.

Rinnovo annuale per Silvio #Baldini con il #Palermo. I rosanero – nonostante la svolta societaria imminente – pronti a ripartire dal condottiero toscano in panchina. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 18, 2022

Cosa non cambierà sarà invece l’allenatore, confermato anche per la prossima stagione sulla panchina dei rosaneri il tecnico Silvio Baldini.