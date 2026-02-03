Calciomercato Palermo, tris di colpi per il sogno A: da Johnsen al ritorno di Magnani. Tutte le operazioni completate dai rosanero

Al termine di una sessione invernale caratterizzata dalle consuete turbolenze, il Palermo può finalmente tirare un sospiro di sollievo: tutti gli obiettivi strategici sono stati centrati. È questa la pagella estremamente positiva stilata dal Corriere dello Sport, che promuove a pieni voti l’operato della dirigenza siciliana, abile nel puntellare la rosa con tre innesti mirati nei settori nevralgici. La mossa più attesa riguardava l’attacco, dove il vuoto tecnico è stato colmato dall’arrivo di Dennis Johnsen. Il fantasista norvegese di 27 anni, pur non essendo un centravanti classico, è considerato il profilo ideale per ereditare la leadership offensiva di Matteo Brunori.

L’ex giocatore del Venezia è un vero talismano per la categoria, avendo già conquistato due promozioni in carriera, inclusa quella con la Cremonese. L’operazione, conclusa a titolo definitivo per una cifra vicina ai 4 milioni di euro, lo lega ai colori Rosanero con un contratto fino al 2029. Filippo Inzaghi, tecnico che predilige un calcio verticale e intenso, potrà ora contare sulla sua imprevedibilità e sulla notevole abilità nel dribbling. Il restyling ha toccato anche le corsie laterali nelle battute finali: l’uscita di Salim Diakitè, approdato in prestito alla Juve Stabia, ha liberato lo slot necessario per Rui Modesto. L’esterno angolano, prelevato dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie A, garantisce spinta e versatilità.

Tuttavia, il capitolo più toccante di questa finestra di mercato è il ritorno di Giangiacomo Magnani. In una conferenza stampa carica di emotività, il possente centrale ha svelato i motivi del suo quasi ritiro ad agosto, legati a seri problemi di salute della moglie Eleonora. «Oggi la situazione è migliorata, il mio rientro è un atto di riconoscenza verso chi mi ha sostenuto», ha dichiarato. Smaltito l’infortunio muscolare, Magnani è pronto a scendere in campo già sabato nella delicata sfida contro l’Empoli, dove mancherà lo squalificato Antonio Palumbo.

