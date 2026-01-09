Calciomercato Parma, idea Schjelderup: cresce la fiducia per il colpo dal Benfica! La situazione

Calciomercato Parma, trattativa avviata per Schjelderup: il talento del Benfica cerca più spazio! Ottimismo crescente tra i crociati

Il mercato del Parma si accende improvvisamente con una pista estera di grande fascino per il reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto Gianluca Di Marzio, il club emiliano è in fase avanzata per l’acquisizione di Andreas Schjelderup. Sebbene non si possa ancora parlare di affare fatto, filtra un tangibile ottimismo tra le mura di Collecchio: i Crociati confidano di chiudere a breve l’operazione per l’ala sinistra attualmente in forza al Benfica, regalando così un innesto di pura tecnica alla rosa.

QUI: le ultime notizie sul calciomercato.

Il profilo individuato rispecchia perfettamente la filosofia del club: Schjelderup è un talentuoso attaccante esterno norvegese di 21 anni, esploso nel Nordsjælland prima del grande salto in una big europea. In questa stagione con le Aquile di Lisbona, il classe 2004 ha messo a referto 11 presenze in Liga Portugal, di cui 5 partendo dal primo minuto, impreziosite da un gol (siglato contro l’Alverca) e due assist vincenti. I Ducali puntano sulla sua voglia di continuità per alzare il tasso tecnico della squadra in vista del girone di ritorno.