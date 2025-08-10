Calciomercato Parma, Jordan James nel mirino per potenziare il centrocampo - Calcio News 24

Calciomercato Parma: occhi su Jordan James del Rennes. La situazione attuale dei crociati

Il Calciomercato Parma entra nel vivo e il club emiliano guarda con interesse al mercato estero per rafforzare il centrocampo in vista della nuova stagione di Serie A. Secondo quanto riportato da forzaparma.it, il nome caldo in queste ore è quello di Jordan James, giovane centrocampista gallese di proprietà del Rennes.

A soli 21 anni, James potrebbe già cambiare maglia dopo appena una stagione in Francia. Il giocatore era arrivato la scorsa estate dal Birmingham City, portando con sé entusiasmo e buone aspettative. Tuttavia, il suo percorso al Rennes non ha rispettato del tutto le attese iniziali e, come riferisce anche il quotidiano francese Ouest-France, il centrocampista starebbe valutando concretamente un cambio di scenario per ritrovare continuità e spazio.

Proprio in questo contesto si inserisce l’interesse del Parma, che secondo fonti vicine al club starebbe seguendo con attenzione l’evolversi della situazione. La dirigenza crociata, guidata dal ds Mauro Pederzoli, ha inserito Jordan James tra i profili seguiti per completare la mediana con un elemento giovane ma già esperto a livello internazionale. Il gallese, infatti, vanta anche alcune presenze con la nazionale maggiore, a conferma del suo potenziale.

Il Calciomercato Parma si sta distinguendo per un mix di acquisti mirati e investimenti intelligenti, puntando su giovani di prospettiva capaci di integrarsi nel progetto tecnico di Fabio Pecchia. Jordan James rientra perfettamente in questo identikit: centrocampista dinamico, dotato di buona visione di gioco e capace di agire sia in un centrocampo a due che in una linea a tre.

Al momento non ci sono trattative avanzate o offerte ufficiali, ma l’interesse è concreto e potrebbe evolversi nelle prossime settimane, soprattutto se il Rennes decidesse di aprire alla cessione. Non è escluso che si possa ragionare su un’operazione in prestito con diritto di riscatto, formula che il Parma ha già utilizzato con successo in passato.

Il Calciomercato Parma, dunque, potrebbe portare un nuovo volto in Emilia direttamente dalla Ligue 1. La pista James è da monitorare con attenzione, perché il club ducale è alla ricerca di rinforzi utili non solo per la salvezza, ma per costruire una rosa competitiva e ambiziosa nel lungo periodo.