Calciomercato Parma: Leoni a Liverpool. Le cifre definitive dell’affare, c’è una clausola

Calciomercato Parma: Leoni a Liverpool. Le cifre definitive dell’affare ormai chiuso con i Reds, c’è una clausola sulla futura rivendita

Giovanni Leoni al Liverpool, è fatta! È tutto definito per il trasferimento del talentuoso difensore centrale italiano al club di Anfield. L’accordo tra il Liverpool e il Parma è stato raggiunto e siglato nelle ultime ore, ponendo fine a una trattativa portata avanti con determinazione dalla dirigenza dei Reds. Leoni, classe 2006 e considerato uno dei più brillanti prospetti del calcio italiano nel suo ruolo, si prepara a iniziare la sua avventura in Premier League.

L’operazione è stata definita a titolo definitivo e il giocatore si unirà immediatamente alla squadra di Arne Slot. Fonti vicine alla negoziazione confermano che l’ipotesi di un prestito, magari per un’ulteriore stagione di crescita in Italia, non è mai stata una reale opzione sul tavolo delle trattative. Il tecnico olandese considera Leoni parte integrante dei suoi piani per la nuova stagione e desidera averlo subito a disposizione per iniziare il processo di integrazione nel suo sistema di gioco. Il Liverpool investirà una cifra importante per il diciottenne: l’accordo prevede un corrispettivo di circa 35 milioni di euro, a cui si aggiunge una clausola sulla futura rivendita (sell-on clause) a favore del Parma, una formula che garantisce al club emiliano una percentuale su un’eventuale cessione futura del difensore. A riportarlo è Fabrizio Romano.

Un fattore chiave per la rapida conclusione dell’affare è stata la ferrea volontà del giocatore. Non c’è mai stato bisogno di un’opera di convincimento: fin dal primo contatto, Giovanni Leoni voleva solo il Liverpool. L’opportunità di vestire la maglia dei Reds e di misurarsi nel campionato più competitivo al mondo ha rappresentato un’attrazione irresistibile, spingendo il giocatore e il suo entourage a dare priorità assoluta alla destinazione inglese.

La fase burocratica è ormai alle spalle e la giornata di oggi segnerà l’inizio ufficiale della sua avventura. Giovanni Leoni, infatti, è in viaggio verso Liverpool accompagnato dal suo agente per sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto che lo legherà al suo nuovo club. L’affare è da considerarsi concluso al 100%, con il Liverpool che si assicura un difensore dal potenziale enorme per il presente e per il futuro.