Calciomercato Parma, Dennis Man nel mirino di una grande rivale. Il punto sulla trattativa - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Dennis Man nel mirino del Torino, ma il club alza il muro. La situazione attuale

Il Calciomercato Parma si accende attorno a uno dei suoi giocatori più rappresentativi: Dennis Man. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno offensivo rumeno sarebbe finito nel mirino del Torino, che sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Il nome di Man è uno dei più seguiti dal club granata, insieme a Cyril Ngonge del Napoli.

Il talento classe 1998, protagonista nella salvezza del Parma in Serie A, è considerato un elemento chiave nel progetto tecnico di Chivu. Tuttavia, le sue qualità non sono passate inosservate, e in molti si aspettavano che il Calciomercato Parma potesse essere movimentato proprio dalle offerte per il nazionale rumeno.

Il Torino avrebbe effettuato alcuni sondaggi esplorativi per capire la disponibilità del club emiliano a trattare la cessione, ma si sarebbe scontrato con le elevate richieste economiche imposte dalla dirigenza. Il Parma, infatti, non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi gioielli più preziosi, soprattutto dopo l’ottima stagione che ha riportato la squadra in massima serie.

Dennis Man, che ha collezionato gol e assist fondamentali nella corsa alla promozione, rappresenta un asset tecnico ed economico di primo livello. Il presidente Kyle Krause vede in lui uno dei pilastri su cui costruire la rosa per la Serie A 2025/26, e per questo motivo il club ha già fatto sapere che non prenderà in considerazione offerte inferiori alle proprie valutazioni.

Il Calciomercato Parma, dunque, potrebbe diventare teatro di trattative complesse attorno al futuro di Man, ma al momento il club emiliano ha alzato un muro per respingere l’assalto del Torino. Restano da vedere gli sviluppi nelle prossime settimane, soprattutto se i granata decideranno di affondare il colpo con una proposta più convincente.

In attesa di novità, il nome di Dennis Man resta uno dei più caldi del Calciomercato Parma, tra ambizioni di permanenza e possibili offerte da valutare con attenzione.