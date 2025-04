Calciomercato Parma, quanto vale ad oggi l'attaccante argentino Pellegrino? Spunta fuori l'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Parma, quanto vale adesso Pellegrino: l’attaccante sta facendo faville sotto tutti i punti di vista. Le ultime

Dopo il goal siglato contro la Juve, è chiaro che per il calciomercato Parma Pellegrino diventa un nome citato da tutti.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, Pellegrino è valutato circa 15 milioni di euro dal Parma: che ovviamente farà muro per l’attaccante argentino. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi dove si prospetta una grande asta per contendersi il giovane gioiellino de Parma.