Calciomercato Parma, colpo a sorpresa: a un passo Sebastiano Esposito. Blitz dei ducali pronti a chiudere per l’attaccante

Colpo di scena a sorpresa sul mercato in uscita dell’Inter. Come riportato da Sky Sport, il Parma ha sferrato l’affondo decisivo per Sebastiano Esposito e l’operazione è ormai in chiusura. L’attaccante, che sembrava destinato ad altre piazze, è pronto a iniziare una nuova avventura in Emilia, con il club ducale che ha bruciato la concorrenza con una mossa rapida e concreta.

L’affondo a sorpresa del Parma: chiusura in arrivo

La trattativa ha subito un’accelerazione improvvisa nelle ultime ore. Il Parma si è mosso con grande determinazione, trovando l’intesa con l’Inter per un trasferimento che dovrebbe essere definito e ufficializzato già nel corso di questo pomeriggio. Esposito, dopo una serie di prestiti, lascerà così l’Inter a titolo definitivo per sposare il progetto ambizioso del club neopromosso in Serie A.

I dettagli dell’operazione: 4 milioni e il 50% sulla rivendita

L’operazione è stata strutturata in modo da soddisfare le esigenze di entrambi i club. Il Parma verserà nelle casse dell’Inter una cifra intorno ai 4 milioni di euro per il cartellino del giocatore. La parte più significativa dell’accordo, però, riguarda il futuro: l’Inter ha infatti ottenuto una clausola che le garantirà il 50% sull’eventuale futura rivendita dell’attaccante. Una mossa strategica che permette ai nerazzurri di monetizzare subito, seppur in parte, e di mantenere un controllo economico su un talento in cui continuano a credere.

Una nuova avventura per Esposito, un tesoretto per l’Inter

Per Sebastiano Esposito si apre ora un capitolo fondamentale della sua carriera. A Parma troverà un ambiente pronto a dargli fiducia e un ruolo da protagonista per consacrarsi definitivamente in Serie A. Per l’Inter, questa cessione rappresenta un altro passo importante per finanziare il mercato in entrata. I 4 milioni incassati si sommano al tesoretto che la dirigenza sta costruendo per dare l’assalto agli obiettivi richiesti da Chivu, con la speranza che la clausola sulla rivendita possa trasformarsi, in futuro, in un guadagno ancora più sostanzioso.