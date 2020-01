Calciomercato Parma: si avvicina l’arrivo di Agudelo, i dettagli

Calciomercato Parma: si avvicina l’arrivo di Kevin Agudelo dal Genoa dopo Radu un altro giocatore verso i ducali

Dopo Ionut Radu, che ieri ha svuotato l’armadietto a Pegli, un altro giocatore del Genoa potrebbe accasarsi al Parma. Stiamo parlando di Kevin Agudelo, che sarebbe vicinissimo a trasferirsi ai ducali.

Come informa Gianluca Di Marzio nei prossimi minuti il club emiliano incontrerà gli agenti del giocatore per procedere alla chiusura dell’affare. C’è ottimismo infatti per il buon esito dell’operazione.