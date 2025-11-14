Calciomercato Parma, Cutrone osservato da diverse squadre. Ecco la situazione intorno alla squadra crociata - Calcio News 24

Calciomercato Parma, Cutrone tra i profili più richiesti: il Cagliari prepara l’assalto: l’attaccante classe ’98

Nel vivo del Calciomercato Parma, uno dei nomi più chiacchierati è senza dubbio quello di Patrick Cutrone, attaccante classe 1998 che potrebbe lasciare l’Emilia già nel mese di gennaio. Il Cagliari, alla ricerca di un rinforzo offensivo che possa alternarsi con Gennaro Borrelli, ha inserito l’ex Milan in cima alla lista dei profili seguiti. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che i rossoblù stiano valutando seriamente di imbastire una trattativa con il Parma, alla ricerca di una soluzione funzionale per il reparto avanzato.

La situazione di Cutrone rappresenta uno dei nodi principali del Calciomercato Parma. L’attaccante, cresciuto nel settore giovanile del Milan, aveva mostrato fin da giovanissimo un grande fiuto del gol. Dopo l’esplosione in rossonero, la sua carriera ha vissuto diversi cambi di rotta: dall’esperienza al Wolverhampton in Premier League a quella al Valencia, fino al ritorno in Italia. Tuttavia, negli ultimi anni Cutrone non è riuscito a trovare continuità, alternando buone prestazioni a fasi di appannamento. Per questo motivo, gennaio potrebbe rappresentare per lui un momento di rilancio fondamentale.

Secondo quanto riportato da fonti vicine al club emiliano, il Parma sarebbe disponibile ad ascoltare eventuali proposte. Non è escluso che l’operazione possa concludersi sia tramite un prestito che con una cessione a titolo definitivo, a seconda delle offerte che arriveranno sul tavolo e delle strategie interne della società. In questa fase del Calciomercato Parma, la dirigenza sta valutando attentamente ogni scenario, consapevole che la partenza di Cutrone potrebbe liberare spazio per nuovi innesti.

Il Cagliari, dal canto suo, segue con attenzione la situazione. Il direttore sportivo Guido Angelozzi ha più volte evidenziato la necessità di aggiungere un attaccante che garantisca profondità, fisicità e capacità realizzativa. Cutrone, per caratteristiche tecniche e motivazioni personali, rappresenta un profilo ideale. Tuttavia, i rossoblù mantengono aperte anche altre piste: in caso di mancato accordo con il Parma, non è da escludere il ricorso a soluzioni low cost provenienti dalla Serie A o a giocatori in cerca di minuti nella seconda parte di stagione.

Le prossime settimane saranno decisive. Con l’avvicinarsi della sessione invernale, il nome di Cutrone continuerà a rimanere al centro delle dinamiche del Calciomercato Parma, pronto a trasformarsi in uno dei possibili colpi più discussi di gennaio.