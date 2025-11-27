 Calciomercato Pescara, adesso è ufficiale! Faraoni rinforza la squadra di Gorgone, il comunicato
1 minuto ago

faraoni

Calciomercato Pescara, ora è ufficiale! l’ex Verona Marco Davide Faraoni rinforza la squadra di Serie B, il comunicato del club

Il Pescara di Giorgio Gorgone si rinforza con un innesto di grande esperienza. È ufficiale l’arrivo di Marco Davide Faraoni, esterno classe ’92 con un passato importante in Serie A.

Dopo alcuni giorni di allenamento con la squadra, il club abruzzese ha deciso di tesserare l’ex terzino di Hellas Verona e Fiorentina, rimasto svincolato al termine del contratto con i veneti.

Con il suo arrivo, il Pescara aggiunge qualità e leadership sulle fasce, puntando a migliorare il proprio rendimento in campionato e a dare maggiore solidità alla rosa a disposizione di Gorgone.

NOTA CLUB – Nel pomeriggio è arrivata, presso la sede del presidente Sebastiani, la firma di Marco Davide Faraoni. Se l’iter burocratico procederà senza intoppi, il calciatore sarà disponibile già dalla gara contro il Padova e indosserà la maglia numero 19.

LEGGI ANCHE – Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

