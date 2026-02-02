Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Pisa News

Calciomercato Pisa, colpo a sorpresa dei nerazzurri! In arrivo l’ex giocatore della Juventus: tutti i dettagli

Published

5 minuti ago

on

By

iling-1

Calciomercato Pisa, affare a sorpresa per i nerazzurri: in arrivo l’ex talento della Juventus, ecco tutti i dettagli dell’operazione

Samuel Iling‑Junior è pronto a iniziare una nuova avventura con il Pisa. L’esterno inglese, di proprietà dell’Aston Villa, raggiungerà il club toscano con la formula del prestito fino a giugno, rappresentando un innesto di qualità e prospettiva per la squadra nerazzurra. Un’operazione che sorprende e che testimonia l’ambizione della società. Lo riporta Di Marzio.

Il classe 2003 conosce già molto bene il calcio italiano: ha infatti indossato le maglie di Juventus e Bologna, dopo essere cresciuto nel settore giovanile bianconero della Next Gen. Proprio con la Juventus aveva attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni, conquistando anche alcune apparizioni in prima squadra.

Nella prima parte di questa stagione, Iling‑Junior ha giocato in Championship con il West Bromwich Albion, sempre in prestito dall’Aston Villa. Con i Baggies ha collezionato 24 presenze e messo a segno 1 gol, accumulando esperienza e minutaggio che ora porterà al servizio del Pisa.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero58 minuti ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto2 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×