Calciomercato Pisa, colpo a sorpresa dei nerazzurri! In arrivo l’ex giocatore della Juventus: tutti i dettagli

Calciomercato Pisa, affare a sorpresa per i nerazzurri: in arrivo l’ex talento della Juventus, ecco tutti i dettagli dell’operazione

Samuel Iling‑Junior è pronto a iniziare una nuova avventura con il Pisa. L’esterno inglese, di proprietà dell’Aston Villa, raggiungerà il club toscano con la formula del prestito fino a giugno, rappresentando un innesto di qualità e prospettiva per la squadra nerazzurra. Un’operazione che sorprende e che testimonia l’ambizione della società. Lo riporta Di Marzio.

Il classe 2003 conosce già molto bene il calcio italiano: ha infatti indossato le maglie di Juventus e Bologna, dopo essere cresciuto nel settore giovanile bianconero della Next Gen. Proprio con la Juventus aveva attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni, conquistando anche alcune apparizioni in prima squadra.

Nella prima parte di questa stagione, Iling‑Junior ha giocato in Championship con il West Bromwich Albion, sempre in prestito dall’Aston Villa. Con i Baggies ha collezionato 24 presenze e messo a segno 1 gol, accumulando esperienza e minutaggio che ora porterà al servizio del Pisa.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

