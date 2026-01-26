Calciomercato Premier League, ecco i dieci principali colpi ancora possibili: la classifica

Calciomercato Premier League, dieci affari ancora aperti: la graduatoria dei movimenti più attesi, tutti i dettagli

Mentre il mercato di gennaio 2026 volge al termine, e dopo le spese ingenti del Manchester City (che si è assicurato Semenyo e Guehi), altre big della Premier League potrebbero infiammare gli ultimi giorni di trattative.

Ecco i 10 affari principali ancora in ballo individuati da The Mirror:

1. Víctor Valdepeñas all’Arsenal: I Gunners sono interessati al giovane difensore del Real Madrid. I colloqui interni sono in corso, anche se non è chiaro se l’affondo arriverà subito o in estate.

2. Douglas Luiz al Chelsea: I Blues cercano un centrocampista dopo l’infortunio di Essugo. Luiz è un’opzione, ma l’affare è complicato: il brasiliano è in prestito al Nottingham Forest dalla Juventus, quindi bisognerebbe negoziare con entrambi i club.

3. Oscar Bobb al Fulham: Il Fulham è interessato all’esterno del Manchester City, che potrebbe partire dopo l’arrivo di Semenyo all’Etihad.



4. Ricardo Pepi al Fulham: Oltre a Bobb, i Cottagers puntano l’attaccante americano del PSV, per il quale hanno già presentato un’offerta di 28 milioni di sterline.

5. Adama Traore al West Ham: Nuno Espirito Santo vuole riunirsi con il suo ex pupillo ai tempi dei Wolves per aiutare il West Ham nella lotta salvezza. Il Fulham ha confermato la possibile uscita dello spagnolo, ora la decisione spetta al giocatore.

6. Lucas Paqueta al Flamengo: L’eventuale arrivo di Traore potrebbe sbloccare la cessione di Paqueta. Il Flamengo, suo ex club, ha offerto circa 38,5 milioni di sterline, una cifra che potrebbe convincere gli Hammers a vendere.



7. Christos Mandas al Bournemouth: Le Cherries sono vicine al prestito del portiere della Lazio per rinforzare il reparto arretrato.

8. Rayan al Bournemouth: Per sostituire Semenyo, il Bournemouth punta sull’ala del Vasco da Gama, Rayan, già volato nel Regno Unito per un trasferimento da circa 25 milioni di sterline.

9. Tammy Abraham all’Aston Villa: I Villans, terzi in classifica, cercano rinforzi. Abraham, reduce dal prestito al Besiktas, è vicino a un ritorno al Villa Park. Yasin Ozcan potrebbe fare il percorso inverso.



10. Toby Collyer all’Hull City: Il Manchester United potrebbe cedere in prestito il giovane Collyer all’Hull City (Championship), dopo che il suo precedente prestito al West Bromwich è stato interrotto per infortunio.

