Calciomercato Premier League, si riparte dopo la strana pausa: dopo la mini-finestra per il Mondiale per Club, da oggi il via alla vera estate di colpi milionari

Calciomercato Premier League: dopo la prima – anomala – finestra di mercato in vista del Mondiale per Club, oggi si apre in Inghilterra la finestra estiva

Dopo alcuni giorni di attesa, il calciomercato in Premier League è di nuovo ufficialmente aperto. A partire da oggi, lunedì 16 giugno, i club inglesi possono tornare ad acquistare e vendere giocatori, in una finestra che si protrarrà fino al 1° settembre. Se questa riapertura può sembrare strana, è perché l’estate 2025 ha introdotto un calendario del tutto anomalo, la cui principale causa è la prima edizione del nuovo e allargato Mondiale per Club FIFA, che si sta svolgendo proprio in questi giorni negli Stati Uniti.

Per comprendere la situazione, bisogna fare un passo indietro. Per permettere ai club partecipanti al torneo di rinforzare le proprie rose e registrare i nuovi acquisti in tempo per la competizione, è stata istituita una “finestra di mercato eccezionale” dal 1° al 10 giugno. Sebbene le rappresentanti inglesi al Mondiale per Club siano solo Chelsea e Manchester City, la Premier League ha concesso a tutte e 20 le squadre del campionato la possibilità di operare in questo breve lasso di tempo. A causa delle normative che impongono una durata massima per una singola sessione di mercato, non è stato possibile tenere aperta la finestra dal 1° giugno fino a settembre. Si è quindi optato per una soluzione inedita: una mini-sessione di dieci giorni, una breve pausa, e ora la riapertura della finestra principale, quella tradizionale.

Diversi club non hanno perso tempo e hanno approfittato di questa opportunità per anticipare alcune operazioni chiave. Il colpo più significativo di questa prima fase è stato senza dubbio quello che ha portato Trent Alexander-Arnold al Real Madrid. Il club spagnolo, anch’esso partecipante al Mondiale, ha pagato una cifra al Liverpool per assicurarsi il giocatore prima della scadenza naturale del suo contratto (fissata per il 30 giugno), potendolo così schierare fin da subito nel torneo. Insieme a lui, i Blancos hanno registrato anche Dean Huijsen, difensore ex Juve proveniente dal Bournemouth. Molto attivo anche il Chelsea, che ha messo sotto contratto e registrato per la competizione diversi giovani talenti come Liam Delap, Dario Essugo, Mike Penders e Mamadou Sarr. Fa storia a sé il caso di Estevao Willian: il suo trasferimento al Chelsea è già definito, ma il giovane brasiliano giocherà il Mondiale con il suo attuale club, il Palmeiras, per poi trasferirsi a Londra a torneo concluso.

Ora che la finestra di mercato principale è di nuovo operativa, ci si aspetta un’accelerazione decisa delle trattative. I colpi messi a segno a inizio giugno sono stati solo un antipasto. Con una lunga volata fino al 1° settembre, tutti i club, da quelli di vertice a quelli di media-bassa classifica, avranno il tempo di definire le proprie strategie e completare le rose. L’anomalia del doppio mercato è alle spalle: da oggi, si torna a fare sul serio con la prospettiva di un’estate ricca di trasferimenti milionari.