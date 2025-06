Calciomercato PSG, accordo raggiunto con Zabarnyi! Il club inglese crolla e abbassa il prezzo: i retroscena dell’affare

Calciomercato PSG, c’è l’accordo con Zabarnyi! Il club inglese crolla e abbassa quindi il prezzo per lui: i retroscena e le ultimissime

Il Paris Saint-Germain accelera per rinforzare la propria difesa e sembra aver individuato l’obiettivo principale per il reparto arretrato: Illia Zabarnyi. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, il club parigino avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il talentuoso difensore centrale ucraino per un contratto a lungo termine, valido fino a giugno 2030.



L’accordo con il giocatore rappresenta un passo fondamentale, ma la vera novità che riaccende la trattativa riguarda il club di appartenenza, il Bournemouth. Dopo una fase di stallo, dovuta a una richiesta economica iniziale ritenuta eccessiva dal PSG, il club inglese avrebbe ammorbidito la propria posizione. Le fonti riferiscono che il Bournemouth è ora “più ragionevole” sul prezzo del cartellino, un cambiamento che ha permesso la ripresa immediata dei dialoghi tra le due società.



Classe 2002, Zabarnyi è considerato uno dei difensori più promettenti del panorama europeo. Affermatosi come un pilastro del Bournemouth in Premier League dopo il suo arrivo dalla Dynamo Kyiv, ha dimostrato grande maturità, forza fisica e ottime qualità nell’impostazione del gioco, diventando un punto fermo anche della nazionale ucraina.

Il suo profilo giovane e dal potenziale enorme si sposa perfettamente con la linea tracciata dal tecnico Luis Enrique e dalla dirigenza del PSG, intenzionata a costruire una squadra solida per il futuro. L’accordo definitivo tra i club non è ancora stato siglato, ma il raggiungimento di un’intesa con il giocatore e la nuova disponibilità del Bournemouth rendono l’operazione decisamente in discesa. Le prossime ore saranno decisive per la fumata bianca.