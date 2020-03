Calciomercato Real Madrid: in estate assalto ad Haaland

Il Real Madrid è sempre attento su tutti i crack del calcio europeo e mondiale: i Blancos sono pronti all’assalto per Haaland

Il Real Madrid è sempre alla ricerca di un profilo che possa rimpiazzare, a livello tecnico e mediatico, Cristiano Ronaldo. La prima stagione di Hazard, complici i guai fisici, è stata fallimentare.

Come riportato da Marca però, i Blancos avrebbero messo nel mirino Erling Haaland. Il norvegese, in forza al Borussia Dortmund, costerebbe intorno ai 75 milioni di euro: condizionale d’obbligo per gli effetti dell’emergenza Coronavirus.