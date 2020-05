Calciomercato Reggina: Menez in campo, Pirlo nuovo allenatore?

La Reggina sogna in grande in vista del ritorno in Serie B. Pirlo allenatore e Jeremy Menez in attacco: le ultime

Ritorno alle origini per Andrea Pirlo? Secondo SerieBNews.com, la Reggina, quasi certa della promozione in Serie B, starebbe pensando ad Andrea Pirlo, ex centrocampista del club amaranto, per la panchina. Pirlo vuole iniziare la carriera da allenatore ed è stato accostato anche alla Juventus Under 23.

Pronto un mercato importante per il club di Reggio Calabria. Secondo Sportitalia, piace non poco Jeremy Menez, attaccante classe 1987, che si è ormai liberato dal Paris FF dopo una stagione in Ligue 2. Con l’ex Milan si ragiona su un biennale. Contatti in corso.