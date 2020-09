Calciomercato Reggina, occhi su Ardemagni. Si muove anche il Cosenza, il Frosinone vuole cederlo a titolo definitivo

La Reggina vuole assolutamente un attaccante. Sfumato Diego Falcinelli, ormai allo Stella Rossa, il club si sta muovendo per arrivare a Matteo Ardemagni. Il Frosinone, proprietario del cartellino, vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo.

Sull’attaccante classe ’87 c’è anche il Cosenza, ma i calabresi vogliono assolutamente aumentare il pressing. Non sarà semplice, anche per via della formula imposta dal club gialloblù. A riportarlo è Gianlucadimarzio.com.