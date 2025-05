Calciomercato estero, rinnovo di Alexander-Arnold ancora in bilico. Slot spazientito: «Se ci fossero novità…»

A due giorni dalla partita di Premier League contro il Chelsea, da fresco vincitore del campionato, il 20° della storia del Liverpool, Arne Slot, tecnico dei Reds, ha parlato in conferenza della delicata situazione rinnovo di Alexander-Arnold.

RINNOVO – «Mancano quattro settimane alla fine della stagione. Se ci fossero novità al riguardo, lo annuncerei davanti a tutti e non solo ad uno di voi. Finché non ci saranno nostre notizie, questo non è il luogo per parlare della sua situazione».

A stemperare la tensione, poi, le parole su Klopp, autore di un messaggio di complimenti per la vittoria del titolo: «Cosa ha detto? Quello che hanno detto quasi tutti: ‘Congratulazioni, ora sai quanto è speciale questo club, ora anche tu fai parte della storia’, cose del genere. Era davvero felice per me, per i giocatori, per lo staff, per i tifosi, come tutti conosciamo Jurgen. Forse ne ho dimenticato qualcuno, ma credo che lui fosse il più famoso»